PRIMAVERA – Napoli-Cosenza 1-0 (3′ Costanzo): finita la partita! Prima vittoria in campionato per gli azzurrini, decide Costanzo in avvio di gara!

90’+3′ – Finita la partita! Prima vittoria per gli azzurrini in campionato: decide un rete fortuita di Costanzo in avvio di gara, ma quante occasione fallite dalla squadra di Cascione.

90’+2′ – Da non credere! D’Agostino davanti al portiere si lascia ancora ipnotizzare e spreca il raddoppio.

90’+1′ – Pazzesco Antonio Pesce! Salta un avversario e anche il portiere, ma poi si fa recuperare prima di battere a rete.

90′ – Concessi 3 minuti di recupero.

90′ – Clamorosa occasione per D’Agostino, l’azzurrino lanciato da Pesce verso la porta tutto solo si fa recuperare dalla difesa del Cosenza e spreca l’opportunità per raddoppiare.

88′ – Palla in profondità per D’Agostino, l’attaccante entra in area e colpisce verso la porta ma Montoya salva il Cosenza.

85′ – Tiro dai 25 metri di Florenzi, parata pazzesca di Idasiak!

83′ – Doppio cambio nel Napoli: dentro Nzila ed esordio per il classe ’04 Antonio Pesce. Escono Iaccarino e Ambrosino.

72′ – Punizione di Florenzi dalla sinistra, tiro in porta del 10 del Cosenza ma Idasiak smanaccia via.

67′ – Proteste Napoli! D’Agostino nettamente atterrato in area, per l’arbitro è tutto regolare ma il fallo sembrava netto. Rigore negato agli azzurrini.

65′ – Cambio nel Napoli: esce Virgilio ed entra Cataldi.

60′ – Due cambi nel Napoli: escono Furina e Barba, dentro Amoah e D’Agostino.

59′ – Triplo cambio nel Cosenza, entrano: Cimino, Antonucci e Nicolau. Escono: Belcastro, Nobile e Maresca.

55′ – Ambrosino salta l’avversario sulla sinistra ma il suo cross è intercettato dal portiere Montoya.

47′ – Palla filtrante per Furino che scatta sul filo del fuorigioco, a tu per tu con Montoya l’attaccante del Napoli si lascia ipnotizzare.

46′ – Iniziato il secondo tempo. Subito un cambio nel Cosenza: fuori Carbone e dentro Gaudio Mario.

45’+1′ – Finisce il primo tempo.

45′ – Concesso 1 minuto di recupero.

32′ – Doppia occasione per Barba, prima un bel cross respinto dalla difesa calabrese, poi un tiro in porta che il pallone che sfiora il palo.

31′ – Pericoloso tiro-cross di Romano sulla sinistra, palla che attraversa tutta l’area di rigore e finisce fuori.

23′ – Bella azione del Cosenza! Carboni salta Spedalieri sulla destra ed entra in area, il suo cross è intercettato da Idasiak. In area c’era Zilli tutto solo!

20′ – Clamorosa occasione per il Napoli! Lancio lungo per Ambrosino, l’attaccante azzurro salta Montoya con un pallonetto e di testa spedisce verso la porta ma la palla finisce sul palo!

9′ – Ammonito Maresca per un duro fallo a metà campo ai danni di Furino.

7′ – PARATA DI IDASIAK! Il portiere del Napoli si tuffa sulla sua destra e blocca la conclusone di Zilli!

6′ – Rovesciata in area di Florenzi, palla che sbatte sulla mano di Spedalieri e calcio di rigore per il Cosenza.

3′ – GOOOOOOL DEL NAPOLI! COSTANZO! Assurdo quanto accaduto: lancio di Costanzo da 60 metri dalla porta per Ambrosino, il centravanti azzurro non stoppa il pallone troppo lungo. Il portiere del Cosenza Montoya si appresta al rilancio in prima battuta ma liscia clamorosamente il pallone permettendo al Napoli di passare in vantaggio con il più classico dei gollonzi! 1-0!

1′ – Iniziata la partita!

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cosenza, sesta giornata del Campionato Primavera 2, con gli azzurrini di mister Cascione che devono recuperare 3 partite causa Covid.

Dai nostri inviati allo Stadio Comunale di Cercola: Pasquale Giacometti e Ilario Covino