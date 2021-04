Gattuso può finire alla Fiorentina: idea Lippi direttore tecnico

Gennaro Gattuso non proseguirà la sua avventura al Napoli e questo non è un segreto, anzi. A fine stagione sarà separazione: su di lui è forte l’interesse della Fiorentina, che lo vorrebbe per iniziare un nuovo e lungo ciclo. Non solo: la Fiorentina vorrebbe affiancargli una figura di spessore come dirigente. Secondo il Corriere Fiorentino, l’idea sarebbe quello di individuare Marcello Lippi come direttore tecnico.

