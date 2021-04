Maddaloni: “Credo che vedremo Cannavaro allenare in Italia, magari alla Fiorentina”

L’allenatore Massimiliano Maddaloni, ex collaboratore tra gli altri di Lippi e Cannavaro, ha parlato a TMW Radio. Su Cannavaro ha dichiarato:

“Fabio ormai allena da anni, in giro per il mondo. Avendolo visto lavorare, secondo me ha tutte le carte in regola per allenare in Italia, l’unico limite è che ha ancora un contratto con cifre importanti che gli rende difficile svincolarsi per tornare.

Quando decadrà questa situazione, credo lo vedremo allenare qui e chissà che non sia proprio alla Fiorentina… O alla Nazionale per il dopo-Mancini? Ho sentito fare anche il suo, di nome“.