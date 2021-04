Dubbi per la Juve, di nuovo dolore al ginocchio per Dybala: potrebbe finire in tribuna contro il Napoli

Manca sempre meno all’inizio di Juventus-Napoli, match atteso ormai da mesi. Ovviamente c’è tanta attesa anche per le scelte di formazione dei due allenatori, con i bianconeri che – almeno nelle intenzioni di Pirlo – avrebbero potuto rispolverare Paulo Dybala e mandarlo in campo addirittura dal primo minuto.

Invece, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, per l’attaccante argentino pare ci siano nuovamente problemi. La Joya pare abbia avvertito nuovamente dolore al ginocchio, tanto da mettere in dubbio la sua presenza contro i partenopei e indurre lo staff medico a pensare di mandarlo direttamente in tribuna. Pirlo potrebbe così essere costretto ad uno dei suoi migliori attaccanti.