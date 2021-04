DOVE VEDERE JUVENTUS NAPOLI – Il recupero della 3a giornata di Serie A tra Juventus e Napoli scende finalmente in campo domani, salvo nuove clamorose sorprese causa Covid, alle ore 18:45 all’Allianz Stadium. Gli azzurri sono reduci da quattro successi consecutivi e il match dello Stadium diventa fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri non vivono invece il loro miglior momento, nelle ultime uscite hanno perso in casa contro il Benevento e pareggiato il derby contro il Torino.

ULTIMISSIME NAPOLI CALCIO, COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Come già detto il Napoli è reduce da ben quattro successi di fila, striscia positiva iniziata in casa contro il Bologna ove gli azzurri hanno vinto per 3-1, gli uomini di Gattuso hanno poi battuto Milan e Roma in trasferta e nell’ultimo turno si sono imposti 4-3 contro il Crotone di Sensi grazie ai gol di Insigne, Osimhen, Mertens e Di Lorenzo.

La Juventus di Pirlo invece ha conquistato 4 punti nelle ultime tre giornate vincendo solo sul campo del Cagliari. Ronaldo e compagnia non sembrano essere nel loro miglior momento ed è per questo che il Napoli dovrà approfittare e provare a fare il colpaccio anche a Torino.

DOVE VEDERE JUVENTUS NAPOLI

Come detto, il match tra Juventus e Napoli andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino mercoledì 7 aprile alle ore 18:45, ma come sarà possibile seguire il match?

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da SKY. Sarà possibile assistere al match in diretta tv su Sky Sport, canale numero 251 del satellite.

Nel caso in cui non sarete a casa, oppure non disponeste di un abbonamento a Sky, non temete. Il match sarà fruibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un computer, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, servizio on demand di Sky, mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisiva.