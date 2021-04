Nazionale, emergenza Covid: Insigne era a tavola con tre positivi

È emergenza Covid per la Nazionale. Secondo quanto riportato da Repubblica, ben 19 membri dell’ultima spedizione azzurra sono risultati positivi al Coronavirus.

Tra questi, sono sette i calciatori: Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo, Sirigu, Bernardeschi e Cragno.

Il quotidiano sottolinea come Bonucci, Verratti e Sirigu abbiano condiviso la tavola nei giorni del ritiro con tanto di brindisi di gruppo per le 100 presenze in Nazionale del difensore juventino. A tavola con loro c’erano anche Donnarumma e Insigne, che al momento non risultano contagiati.

Il totale ufficiale dei contagiati ammonta ora a 10, ma indiscrezioni parlano di 18 totali, quasi il 25% della spedizione azzurra.

Sono invece 14 le squadre di Serie A coinvolte (quelle che avevano giocatori convocati), con l’ansia amplificata anche dal volo che i giocatori hanno preso tutti insieme da Vilnius all’Italia: tutti negativi alla partenza, diversi positivi emersi al ritorno, con la possibilità di aver contagiato nel frattempo.

Così in teoria altri, tra giocatori, tecnici e membri della delegazione federale, potrebbero ancora positivizzarsi nei prossimi giorni: certezze, sui tempi e origine del cluster, per il momento non si hanno.