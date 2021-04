Inzaghi-Lazio, il rinnovo è ad un passo: il Napoli si allontana

Il matrimonio tra Simone Inzaghi e la Lazio sembra destinato a proseguire. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, sarebbe infatti imminente il prolungamento di contratto dell’allenatore accostato nelle ultime settimane al Napoli.

A breve, l’ex attaccante si incontrerà con il presidente Claudio Lotito per mettere nero su bianco l’accordo per un rinnovo che potrà soddisfare tutte le parti in causa. in primis lo stesso tecnico, contento di poter rimanere in una città che ama ed una piazza alla quale ha dato molto con il suo lavoro.

Al momento, mancherebbe soltanto la firma. Intanto, già circolano i possibili dettagli dell’accordo: estensione di contratto fino al 2024 e stipendio aumentato a 2,5 milioni di euro l’anno. Con ogni probabilità, il Napoli dovrà guardare altrove per sostituire Gennaro Gattuso.