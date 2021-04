Hysaj, l’agente: “Milan? Non comment. Di Lorenzo sarà titolare in Nazionale”

In diretta a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui. Di seguito quanto evidenziato:

“Di Lorenzo? Si era riposato in Nazionale. Ha fatto bene per i colori azzurri del Napoli. Toloi terzino mi ha distrubato? Di questo giro, mi hanno disturbato parecchie cose. Bisogna preservare i giocatori in questo momento”.

“Credo sia inutile far giocare quasi 40 giocatori se non li fai giocare. Toloi è un esperimento, ma credo che Di Lorenzo sarà quasi sicuramente la scelta per l’Europeo. Mi dà più fastidio avere 40 giocatori, di cui 10 non sono utilizzati. A quel punto li lasciavi a casa. È un momento talmente importante, perché le squadre si giocano la stagione”.

“Hysaj al Milan? Passiamo avanti. Il futuro di Hysaj è ancora incerto. Hysaj potrebbe andare in tante squadre, non per forza al Milan. Il suo destino non è ancora scritto. Purtroppo per delineare il futuro di Hysaj bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Vero l’interesse del Milan? No comment. Pensiamo ad altro”.

“Rrhamani e Lobotka? Rrhamani aveva bisogno di capire il calcio dell’allenatore. Ci sono giocatori che ha bisogno di tempo. Quando l’ha fatto, Gattuso l’ha inserito”.

“Veretout al Napoli? Di lui preferisco non parlare. Deve essere concentrato con la Roma e deve pensare al finale di stagione. Io vorrei che lui rimanesse a Roma, perché è un club importante e che crescerà ulteriormente”.