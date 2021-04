UFFICIALE – Via libera al pubblico per gli Europei: i dettagli

Importante novità per il calcio: il governo italiano ha dato il via libera al ritorno del pubblico allo stadio per gli Europei, al via il prossimo 11 giugno con la gara inaugurale allo stadio Olimpico di Roma. La FIGC ha avuto l’assenso del Ministro Speranza.

PUBBLICO AGLI EUROPEI

La FIGC ha ricevuto poco fa il consenso da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla presenza di spettatori per le 4 partite di Euro2020 che si giocheranno allo Stadio Olimpico.

Adesso il CtS avrà il compito di indicare il numero massimo di spettatori per evento e stabilire soprattutto i criteri che determineranno l’accesso allo stadio, ad esempio eventuali tamponi o vaccinazioni.