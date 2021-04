Bernardeschi positivo, Ravezzani spiega: “Juventus-Napoli si gioca, i calciatori positivi non hanno avuto contatti con la squadra”

Il giornalista Fabio Ravezzani fornisce un importante aggiornamento su Twitter circa Juventus-Napoli, match nuovamente a rischio a causa dei tanti positivi che stanno emergendo in queste ore tra i calciatori bianconeri. Ecco quanto evidenziato:

“+++Ultim’ora+++ Juve-Napoli domani si giocherà regolarmente in quanto i giocatori positivi della Juve non sono stati a contatto con la squadra. Saggia scelta del club bianconero. Spero abbiano fatto altrettanto le altre squadre in situazione analoga”.

ECCO IL POST:

