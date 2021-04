Gosens: “Volevo la maglia di Ronaldo, mi ha risposto di no senza guardarmi. Mi sono vergognato”

Tra le anticipazioni della sua biografia in uscita l’8 aprile, l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens ha rivelato un episodio che vede protagonista Cristiano Ronaldo.

L’atalantino ha raccontato di quando, dopo aver giocato contro la Juventus, il numero 7 bianconero gli ha negato la maglia: “Dopo la partita contro la Juve ho cercato di realizzare il mio sogno da quando ero bambino, avere la maglia di Cristiano Ronaldo. Dopo il triplice fischio mi sono avvicinato a lui senza neanche andare dal nostro pubblico per festeggiare, gli ho chiesto la maglia, ma lui mi ha risposto con un ‘No’ secco. Non mi ha nemmeno guardato“

“Ero completamente arrossito e mi vergognavo, sono andato via e mi sono sentito piccolo, come quando ti accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l’ha notato” ha aggiunto il tedesco