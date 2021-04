Marocchi si espone: “È giovane e gioca in Serie A, mi ricorda Sergio Aguero”

L’opinionista di Sky Sport, Giancarlo Marocchi, ha parlato del match pareggiato per 2-2 tra Sassuolo e Roma esprimendo la sua idea su uno dei talenti del calcio italiano, ovvero l’attaccante classe 2000 Giacomo Raspadori, scomodando un paragone davvero importante. Ecco quanto evidenziato:

“Raspadori mi è piaciuto tanto, ha movenze che ricordano Sergio Aguero. Non c’è bisogno di essere alti e grossi per prendere posizione e colpire in area, lui è molto velenoso”.