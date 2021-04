Dossena racconta: “Quando arrivai al Napoli chiesi una cosa a De Laurentiis per rinforzare il club”

Durante il programma “Campania Sport” su Canale 21 è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Andrea Dossena. Ecco quanto evidenziato:

“Meglio ‘You’ll never walk alone’ sotto la Kop o ‘The Champions’ al San Paolo? Non voglio essere ruffiano, ma da italiano le sensazioni che ti dava ‘O Surdato ‘Nammurato’ durante le notti di Champions League sono impareggiabili. Solo che in Inghilterra sono bravi a vendersi, poi pensano ai dettagli come targhe o altro, tipo a Liverpool c’è “This is Anfield”.

Dopo qualche tempo ne parlai con il presidente. Gli chiesi proprio perché non sistemare lo stadio e il centro sportivo. Sono piccole cose, dettagli, che però fanno la differenza”.

“Per questo subito dopo sei stato cacciato!“, la simpatica battuta del conduttore Umberto Chiariello, che hanno scaturito le risate dello stesso Dossena.