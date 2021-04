Tuttosport – Non è escluso un recupero di Ospina con un infiltrazione al dito se Meret fosse positivo

Con Ospina infortunato, se Alex Meret dovesse risultare positivo al covid resterebbe solo Nikita Contini. L’edizione odierna di Tuttosport non esclude però un recupero in extremis per il portiere colombiano:

“Con l’infortunio di Ospina, non resterebbe che il pur bravo Contini come portiere per la sfida di domani pomeriggio con il Crotone allo stadio Maradona. A meno che il club non decida, con l’assenso del calciatore, di mettere in campo Ospina dopo una infiltrazione per non fargli sentire dolore al dito”.