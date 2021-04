GdS – Hysaj, ci sono Milan, Lazio e Roma su di lui

Elseid Hysaj rimarrà probabilmente in Serie A e sceglierà una squadra italiana al termine del suo contratto col Napoli. Ecco quanto rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“I discorsi per il rinnovo con gli azzurri sono naufragati da tempo e ora l’albanese aspetta la chiamata giusta. Il MIlan ha già sondato il terreno nelle scorse settimane e ascoltato le richieste economiche di Hysaj.

Mentre in casa rossonera sono in corso le riflessioni del caso, la Lazio si è inserita. I biancocelesti sono alla ricerca di un esterno a sinistra e così come per Bastoni dello Spezia valutano Hysaj tra i possibili obiettivi. L’ultimo club ad alzare la cornetta è stata la Roma”.