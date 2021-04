GdS – Dimarco-Napoli, l’esterno potrebbe seguire Juric, anche in azzurro eventualmente

DIMARCO NAPOLI – L’Hellas Verona potrebbe riscattare Dimarco per 6,5 milioni di euro dall’Inter. Dopodiché l’esterno del club gialloblu potrebbe già partire in estate, visto che piace a molte squadre, soprattutto in Serie A. Su di lui potrebbe fiondarsi anche il Napoli, in virtù di un eventuale arrivo di Juric sulla panchina azzurra. Ecco quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport:

DIMARCO NAPOLI, L’INDISCREZIONE

“Non è da escludere che Dimarco possa seguire Juric, sia che il tecnico rimanga a Verona, sia in caso di partenza verso la panchina di una big, leggi Napoli. In quel caso i veneti lo riscatterebbero per incassare il massimo dalla cessione, facendo felice pure l’Inter con una ricca plusvalenza”.