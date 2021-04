Il Napoli punta Schurrs dell’Ajax, l’agente: “Interessa a tutte le big, difficile prenderlo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto George Gardi, agente di Elmas e del difensore classe ’99 dell’Ajax Perr Schuurs. L’intermediario ha svelato l’interesse del Napoli per il nazionale olandese Under 21. Di seguito quanto dichiarato:

“Schuurs? Interessa a tutte le grandi d’europa, incluso il Napoli. Credo che tanti giocatori bravi siano seguiti dal direttore e lui rientra tra questi. Non sarà facile, ha un contratto molto lungo. Le sue caratteristiche? Lo definirei un regista difensivo. È un difensore moderno, uno che gioca molto bene da dietro. È un calciatore completo. Sta facendo gli europei molto bene con l’under 21”.