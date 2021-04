Decisione inaspettata del Sassuolo: Locatelli, Berardi, Ferrari e Caputo non giocheranno malgrado il tampone negativo

Rischia di scoppiare un cluster nel calcio italiano dopo aver rilevato cinque positivi dopo gli impegni della nazionale. Quattro membri dello staff di Mancini più Bonucci. Il rischio è che altri nei prossimi giorni si positivizzino. I tamponi dei tre calciatori del Napoli (Meret, Insigne e Di Lorenzo) sono risultati negativi e dunque i tre potranno essere impiegati già con il Crotone. Ha preso una decisione diversa il Sassuolo, che comunica così sul proprio sito:

A seguito della conclamata positività al Covid-19 da parte di alcuni componenti del “Gruppo Squadra” dell’Italia, il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19 negativo, in via prudenziale, non parteciperanno alla partita Sassuolo-Roma in programma sabato prossimo 3 Aprile.

Si tratta di Berardi, Locatelli, Ferrari e Caputo: tre assenze pesantissime contro la Roma.