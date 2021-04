Braida rivela: “Gattuso al Monza in Serie A? Ipotesi reale”

Le strade di Gennaro Gattuso, attuale tecnico del Napoli, e della coppia Silvio Berlusconi–Adriano Galliani potrebbero incrociarsi di nuovo. Pare esserne convinto Ariedo Braida, ex ds di quel Milan di cui tutti i sopracitati professionisti sono stati protagonisti assoluti, e oggi dirigente della Cremonese in Serie B. Di seguito quanto dichiarato a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Gattuso? È un mio allievo, ho avuto subito fiducia in lui. È un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la sua conferma. Ipotesi Monza in caso di Serie A dei brianzoli? Nel calcio tutto è possibile. Al presidente immagino possa piacere questa idea perché è molto legato ai suoi ex calciatori. È ipotesi non remota ma reale”.