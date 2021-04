Koulibaly squalificato, già scelta la coppia difensiva per il match contro il Crotone

Archiviata la pausa dovuta alle Nazionali, è già tempo di rituffarsi con la testa al campionato. La Serie A torna in campo sabato, viste le festività di Pasqua, e per il Napoli c’è l’impegno con il Crotone, assolutamente da non sottovalutare.

Il primo nodo da sciogliere per Gattuso è quello relativo alla coppia in difesa. Koulibaly è squalificato e il mister deve scegliere a chi affidare le chiavi della retroguardia. L’idea è quella di affidarsi al duo composto da Manolas e Maksimovic: entrambi i centrali, infatti, sono rimasti a Castel Volturno ad allenarsi in queste settimane ed è quindi lecito aspettarsi il loro impiego contro i calabresi. Anche Rrahmani è a disposizione: il kosovaro ha smaltito il problema muscolare, ma solo da pochi giorni ha ripreso ad allenarsi. Probabile che Gattuso scelga di farlo partire dalla panchina.