45’+1′ – Termina il primo tempo. Per il Napoli l’occasione più importante di questa prima frazione con il tiro di Cioffi salvato sulla linea da Foti.

45′ – Concesso 1 minuto di recupero.

41′ – Ci prova Cioffi con il destro da fuori area, palla che termina altissima.

36′ – Grande occasione per la Reggina! Ripartenza dopo un calcio d’angolo battuto dal Napoli, Provazza scappa a Barba sulla sinistra e poi serve Rao dall’altro lato: mancino a giro dell’attaccante amaranto ma vola Idasiak per dirgli di no.

35′ – Ammonito Spaticchia nella Reggina per aver trattenuto Vergara partito in contropiede.

32′ – Lancio lungo di Rao che prova a scodellare in area: palla che arriva docile tra le braccia di Idasiak.

31′ – Ancora Cioffi pericoloso. Il 10 azzurro lotta e in dribbling supera un avversario sull’out mancino: rientra sul destro e calcia in porta ma il tiro è debole e termina tra le braccia di Lo Faro.

30′ – Risposta della Reggina, tiro di Provazza dai 25 metri: palla lenta che termina a lato con Idasiak che però sembrava fuori posizione.

28′ – Clamorosa occasione per il Napoli! Lancio lungo per Furina che con il corpo a corpo beffa l’avversario, Pellicano riesce comunque a sporcare la palla che si allunga e diventa buona per Cioffi: l’attaccante azzurro calcia in porta, Lo Faro è battuto ma è Foti in scivolata a togliere il pallone dalla linea di porta!

27′ – Iniziativa del Napoli. Pressione alta di Cataldi che recupera al limite dell’area amaranto, scarico all’indietro per Furina ma il destro finisce alto.

21′ – Brutto scontro sulla linea di fondo campo con D’Agostino spinto da un avversario contro il muro alle spalle della porta della Reggina. Dolorante l’attaccante del Napoli: necessario l’intervento dello staff sanitario.

13′ – Grande occasione per la Reggina! Cross dalla sinistra di Spaticchia, Rao ci arriva sul secondo palo e si coordina per calciare al volo: palla schiacciata a terra che rimbalza e prende una strana traiettoria, ma poi termina alta sulla traversa.

8′ – Gara particolarmente condizionata dal forte vento che sta soffiando al campo Sant’Agata di Reggio Calabria.

6′ – Incursione di D’Agostino, esce fuori dall’area di rigore il portiere Lo Faro che di testa anticipa l’attaccante del Napoli.

2′ – Buona iniziativa di Cioffi, steso dalla difesa della Reggina.

1′ – Iniziata la partita, batte il Napoli!

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Reggina-Napoli, recupero della terza giornata di campionato Primavera 2, rinviata lo scorso ottobre causa Covid. Tra gli azzurri è assente Labriola, a causa di una contrattura rimediata sabato nel match contro il Pisa. Ci sono, invece, sia Cioffi che Costanzo.

REGGINA NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

REGGINA (4-3-3): Lo Faro; Foti, Spaticchia, Bongani, Pellicano; Rechichi, Carlucci, Scolaro; Zinno, Rao, Provazza.

In Panchina: Tortorella, Aliquò, Di Bella, Nemia, Traore, Tersinio, Bezzon, Pannuti, Clemente, Costantino, Domanico, Pastorella. Allenatore: Falsini.

NAPOLI (4-2-3-1): Idasiak; Barba, Spedalieri, Costanzo, Romano; Virgilio, Sami; Vergara, D’Agostino, Cioffi; Furina.

In panchina: Pinto, Amoah, Acampa, D’Onofrio, Guarino, Iaccarino, Potenza, Cataldi, Ambrosino. Allenatore: Cascione.