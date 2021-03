NAPOLI REGGINA PRIMAVERA

58′ – Cambio nel Napoli: esce Amoah ed entra Vergara.

56′ – Squadre contratte in questa prima parte della ripresa, entrambe le formazioni attendono l’episodio per colpire.

46′ – Iniziato il secondo tempo.

45’+1′ – Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero.

40′ – Che occasione per il Napoli! Labriola ruba palla a Carlucci, prova il destro dal limite dell’area ma la sfera termina a lato di pochissimo.

39′ – Palla imbucata da Labriola per Amoah, l’esterno azzurro si allunga in scivolata per prendere il pallone ma commette fallo in attacco.

36′ – Uscita con i tempi errati di Spedalieri, Rao ne approfitta e dal limite dell’area calcia con il destro: attento Idasiak che si distende e para.

34′ – Tiro dalla distanza di Bezzon con il mancino, palla ampiamente a lato.

30′ – Ottima punizione dai 20 metri conquistata da D’Agostino. Batte Labriola ma il pallone viene smorzato dalla barriera e arriva docile tra le braccia di Lo Faro.

24′ – Tiro da lontanissimo di Spaticchia per la Reggina: Idasiak si distende e para senza problemi.

23′ – Pazzesca opportunità per il Napoli! Angolo battuto da D’Agostino, palla che spiove in area e viene controllata da Virgilio: il mediano azzurro calcia con il destro ma incredibilmente manda fuori dal centro dell’area di rigore.

21′ – Risponde il Napoli! Azione che parte dalla sinistra da D’Agostino, dribbling sull’avversario e palla ad Ambrosino che dal limite scarica per l’accorrente Sami: destro potente del centrocampista azzurro ben indirizzato all’angolino, ma che finisce alto di un soffio.

17 – Clamorosa occasione per la Reggina: imbucata in area di Scolaro per Provazza, l’attaccante amaranto controlla in area ma con il destro da ottima posizione calcia a lato.

15′ – Ripartenza della Reggina: Scolaro calcia dai 25 metri, conclusione insidiosa ma la sfera finisce a lato. Da sottolineare anche il forte vento che soffia in direzione opposta all’attacco del Napoli.

13′ – Ammonito Vigliani per una trattenuta su D’Agostino.

11′ – Contatto in area della Reggina, Ambrosino va giù in area ma per il direttore di gara lascia proseguire tra le proteste dei calciatori del Napoli.

1′ – Prima occasione per il Napoli: Labriola riceve palla sull’out di destra, si accentra e prova il tiro ma il pallone termina a lato.

1′ – Iniziata la partita!

14.30 – Squadre in campo, a breve il fischio d’inizio.

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Reggina, quattordicesima giornata del campionato Primavera 2. Gli azzurrini di mister Cascione, reduci dalla sconfitta per 4-3 di Pescara, recuperano tanti ragazzi che nelle scorse settimane sono stati in prima squadra per sopperire alle assenze della formazione di Gattuso.

Il Napoli Primavera, di fatti, riparte da oggi con la rincorsa ai primi posti. Affronta la Reggina, penultima in classifica, reduce dalla vittoria con la Salernitana.

NAPOLI REGGINA PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Spedalieri, Guarino, Potenza; Amoah, Sami, Virgilio, Labriola; D’Agostino, Ambrosino. Allenatore: Cascione.

REGGINA (4-3-3): Lo Faro; Foti, Mongani, Vigliani, Spaticchia; Rechichi, Carlucci, Scolaro; Bezzon, Rao, Provazza. Allenatore: Falsini.

Dal nostro inviato allo stadio “G. Piccolo” di Cercola: Pasquale Giacometti