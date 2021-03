Tuttosport – Inter in cerca di svincolati: c’è Maksimovic in cima alla lista

“Inter, nuova difesa a costo zero. Marotta valuta una lista di svincolati” scrive l’edizione odierna di Tuttosport. I nerazzurri puntano a Nikola Maksimovic per la difesa, visto che il giocatore ha deciso di non rinnovare con gli azzurri.

Il difensore serbo, dunque, potrebbe firmare per l’Inter prima del termine della stagione attuale, per poi trasferirsi eventualmente a Milano per la prossima annata. Tra l’altro, Maksimovic sarebbe l’ideale per la difesa a 3 di Antonio Conte, visto che proprio in quel sistema di gioco si è messo in luca con la maglia del Torino, prima che il Napoli lo acquistasse.