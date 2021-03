Lituania-Italia, il CT Mancini: “Insigne? Valuteremo se schierarlo, ha già giocato due partite intere”

Il CT dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro la Lituania. Ecco quanto evidenziato:

“Toloi credo che sia una possibilità, dobbiamo vederlo ed è stato con noi una settimana. Potrebbe giocare. Bernardeschi falso 9? L’idea del falso 9 è attuale, stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti e capiremo domani mattina, dopo l’ultimo allenamento, come staranno. Pellegrini altro a destra in attacco? No, almeno non dall’inizio.

Insigne? Dobbiamo valutare negli ultimi allenamenti le condizioni di tutti i giocatori. Ha giocato due partite intere e capiremo domani il suo stato di forma.

Chiesa? È uno dei giocatori che potrebbero giocare. Sta bene, è un giocatore che incute paura negli avversari che lo marcano almeno in due. È un giocatore molto importante per noi, anche se nell’ultima gara non è stato al top”.