UFFICIALE – Lazio-Torino si giocherà, respinto il ricorso dei biancocelesti

Respinto il ricorso della Lazio, la partita con il Torino si deve giocare. Ecco il verdetto arrivato dalla Corte Sportiva d’Appello dopo il dibattimento andato in scena ieri. Il Giudice Sportivo si era riservato di rinviare la sentenza, arrivata nella giornata odierna.

La partita partita in questione fu rinviata per il divieto della Asl al Torino di lasciare la città e raggiungere Roma. La sfida, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, verrà quindi recuperata. Si attendono novità da parte della Lega per quanto riguarda la data.