Ceccarini: “Gattuso andrà via a fine stagione: piace a Fiorentina e Lazio”

Nicolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tmw Radio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Tra Napoli e Gattuso il rapporto finirà a fine stagione, ma ora è il momento di dare fiducia e stare vicino al tecnico per questo finale di stagione. Sicuramente piace alla Fiorentina, ma anche alla Lazio. Ci sono diversi incroci possibili sulle panchine e per il Napoli si fanno tanti nomi”.

“Hysaj e Maksimovic? Ci sono dei cicli che finiscono e forse anche nei calciatori c’è la volontà di cambiare. Hysaj è un giocatore di grande affidabilità, ma i segnali fino ad oggi sono di un addio a fine stagione”.

“Zaccagni? Ci sono due possibili addii, quelli di Koulibaly e Fabian Ruiz. Al posto dello spagnolo potrebbe arrivare Zaccagni, anche se le caratteristiche sono un po’ diverse”.

“Senesi? Del difensore argentino già se ne parlava quest’estate, come sostituto di Koulibaly. Credo che il Napoli farà un inserimento solo se ci sarà una cessione in difesa, Senesi è un nome sempre buono e va tenuto sotto controllo”.

“I rinnovi di Dybala e Donnarumma? L’argentino ha sempre detto di voler rimanere alla Juve, ma non si è trovato ancora l’accordo per il rinnovo e se non ci sarà andrà via. C’è da vedere però chi può permettersi un giocatore a quelle cifre, quindi potrebbe esserci uno scambio tecnico. Per Donnarumma sarei davvero sorpreso se il portiere non rinnovasse col Milan”.