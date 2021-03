Cristiano Ronaldo, la sorella Katia attacca: “Siete tristi, è un simbolo”

Non si placano le polemiche riguardanti Cristiano Ronaldo, dopo il gesto del fenomeno bianconero post Serbia-Portogallo.

CR7, infatti, si è visto negare un gol regolare ed ha perso la pazienza, gettando, a fine match, la fascia di capitano a terra. Un gesto che non è passato inosservato in patria e nel mondo.

IL POST INSTAGRAM DELLA SORELLA

La sorella di Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, è scesa in campo per difendere il numero 7, tramite un post su Instagram:

“Cristiano è un simbolo nazionale e ieri il Portogallo ha subìto un furto scandaloso. Il suo gesto di stizza dopo un gol regolare non convalidato ha dato inizio alla sua/nostra rivolta. Cristiano l’ha fatto perché la rabbia gli era entrata nell’anima. Ha sempre difeso la sua patria con le unghie e con i denti. Tuttavia, pur essendo tutti disgustati da quanto accaduto e miscredenti, in tv alcuni “relatori” iniziano a osare di criticare l’atteggiamento di Cristiano. Che stupidità!”.

Katia, che ha sempre difeso il campione della Juve, non ha usato mezzi termini: “Siete un paese triste che continua ad avere media manipolativi e ciechi. Ad alcuni è consentito fare tutto, ma ad altri non è permesso niente! Bravo Cristiano per la tua indignazione in difesa del Portogallo!