Stadi chiusi, danno da 17 milioni per il Napoli: la Juve ne perde 80

Sono innumerevoli le perdite che i club di tutto il mondo calcistico hanno dovuto affrontare in seguito alla pandemia. Una di queste è quella relativa agli stadi chiusi ormai da oltre un anno. L’ultima partita con il pubblico al completo all’ormai ex San Paolo risale al 29 febbraio 2020, quando il Napoli affrontò il Torino. Ad inizio stagione gli impianti sono stati riaperti per un breve periodo, ma per un massimo consentito di mille spettatori.

La domanda è: quanto ha perso il Napoli? Secondo una stima di Deloitte, gli azzurri avrebbero perso 17 milioni di ricavi dagli stadi. Una perdita decisamente minore rispetto a Lazio e Roma (circa 30 a testa), Milan (40), Inter (60), Juventus (80).