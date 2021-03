Mertens in contatto con Gattuso e lo staff medico: “Sto bene”. Sospiro di sollievo, mercoledì sarà a Napoli

L’ansia per le condizioni di Dries Mertens sta man mano scemando in attesa di notizie ufficiali. L’ultima indiscrezione arriva dall’edizione online del Corriere del Mezzogiorno e racconta di un Dries sereno per le sue condizioni fisiche.

Il calciatore – scrive Monica Scozzafava – ha rassicurato Gattuso e lo staff sanitario: “Sto bene”. Poche parole, ma efficaci per far passare lo spavento a tutte le componenti della squadra. Si temeva una lussazione, in realtà si tratta di una contusione. Il rientro a Napoli è previsto per mercoledì, a Castel Volturno tornerà per la mattinata di giovedì.