GdS – Rivoluzione Napoli: sette probabili saluti. Ospina, Koulibaly e Fabian tra di loro.

Calciomercato Napoli – Il Napoli è pronto a fare una rivoluzione per la prossima stagione. Serviranno introiti dal mercato per preparare un nuovo progetto tecnico ed è probabile che diversi giocatori lasceranno la città partenopea a fine stagione. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive di tutti i giocatori indirizzati verso l’addio:

MERCATO NAPOLI, CHI SALUTA

“Possibile la partenza di Ospina. Per lui non c’è un problema di budget ma ha buone offerte da Messico, Turchia ed Emirati Arabi. Un taglio degli ingaggi non può prescindere su chi guadagna di più: Koulibaly costa 11 milioni l’anno al club. Al di là del valore che avrà in questo mercato di crisi, qualsiasi cifra incassata sarà interamente plusvalenza per il club.

Andranno via sicuramente anche l’altro centrale, il serbo Maksimovic e il terzino albanese Elseid Hysaj, entrambi in scadenza. A centrocampo sarà probabile il sacrificio di Fabian Ruiz, che ha mercato in Spagna, dove Atletico e Real Madrid potrebbero anche avviare un’asta. Con Demme che appare confermato e Bakayoko che rientrerà al Chelsea perché il Napoli non eserciterà l’opzione riscatto. Lobotka non ha mostrato i suoi numeri e la sua conferma è in bilico“.