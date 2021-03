Bulgaria-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne c’è

Si gioca alle 20.45 Bulgaria-Italia, valida per la seconda giornata di qualificazione ai mondiali 2022 in Qatar. L’Italia arriva dal successo per 2-0 con l’Irlanda del Nord e proverà a bissare. Formazione con qualche modifica ma non rivoluzionata quella scelta da Mancini. C’è Acerbi per Chiellini, Sensi per Locatelli, Chiesa per Berardi e Belotti per Immobile. In campo dal 1′ ancora Insigne, mentre si accomodano in panchina Di Lorenzo e Meret.

Bulgaria (3-5-2)

Iliev; Dimov, Antov, Bozhikov; Cicinho, Chochev, Kostadinov, Vitanov, Tsetanov; Delev, Galabinov.

Italia (4-3-3)

Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.