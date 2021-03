Ziliani accusa: “Juve e Lazio, tamponi selvaggi e patteggiamenti penosi. Anche il caso Suarez finirà così”

La procura federale non ha chiesto punti di penalizzazione ma solo una multa per la Lazio. 13 mesi di inibizione, invece, a Lotito. L’accusa è quella di aver falsificato gli esiti dei tamponi e aver fatto scendere in campo calciatori positivi, un’accusa che la Lazio smentisce con forza. Il giornalista Paolo Ziliani, su Twitter, scrive:

“A giugno Juventus e Lazio fecero tamponi selvaggi ai giocatori e la Procura propose un penoso patteggiamento (risibili multe a club e medici). Oggi ridicola proposta d’inibizione a Lotito (danno per il club = zero) ridotta della metà dal Tribunale. Sarà così per Suarez-Juve“.