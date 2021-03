Ronaldo furibondo, palla oltre la linea ma l’arbitro non concede la rete! (VIDEO)

Clamorosa svista arbitrale in Serbia-Portogallo, gara valevole per le qualificazioni al Mondiale 2022 e finita 2-2.

In pieno recupero, infatti, Cristiano Ronaldo salta il portiere avversario e calcia in porta: un difensore salva e spazza, tra le furibonde proteste dell’attaccante della Juventus e tutti i calciatori del Portogallo. L’arbitro e il guardialinee non hanno concesso la rete, con la sfera che però aveva abbondantemente superato la linea di porta.

In questi match non è presente il VAR, mentre la Gol Line Technology non è supportata da tutti gli stadi, così come in Serbia stasera, dove la svista è stata fatale ai fini del risultato.

