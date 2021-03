MERTENS INFORTUNIO – Brutte notizie per il Napoli e per Dries Mertens. L’attaccante azzurro, infatti, è uscito al 56 minuto di Repubblica Ceca-Belgio per infortunio. Il calciatore azzurro ha accusato un problema alla spalla e per questo è stato sostituito da Leandro Trossard. Si attendono notizie sulle sue condizioni, ma in questo momento c’è grande apprensione.

Mertens, infortunio con il Belgio per l’attaccante del Napoli

Mertens è stato sostituito dopo una brutta caduta che ha visto coinvolta la spalla sinistra. Immediato l’intervento dello staff medico, che ha poi chiesto il cambio per l’attaccante del Napoli. Secondo le prime informazioni provenienti dal Belgio, si teme possa trattarsi di una lussazione.