Uno dei calciatori protagonisti della prossima sessione di calciomercato in casa Napoli sarà Fabian Ruiz. Il centrocampista ha estimatori in Spagna, dove viene considerato uno dei perni per i prossimi anni della Nazionale.

Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid vuole Fabian Ruiz

Secondo Mundo Deportivo un club in particolare in estate proverà l’affondo per acquistare il calciatore del Napoli: si tratta dell’Atletico Madrid. Già nei mesi scorsi i Rojiblancos avevano offerto 50 milioni ai partenopei, ricevendo il “no” di De Laurentiis come risposta.

Adesso le condizioni pare siano cambiate e l’Atletico Madrid, che ha intenzione di piazzare un colpo importante a metà campo, avrebbe l’intenzione di tornare alla caricare per strappare il calciatore al Napoli. La stessa offerta, stavolta – scrivono in Spagna – potrebbe convincere De Laurentiis a cedere il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2023.