Tuttosport – L’Inter pensa anche a Meret per il dopo Handanovic

Meret Inter – Alex Meret è finito tra gli obiettivi dell’Inter per il dopo Handanovic. A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport che sottolinea l’interesse dei nerazzurri per il portiere italiano del Napoli. Ecco quanto riportato dal quotidiano sportivo:

Meret Inter, anche l’azzurro per il dopo Handanovic

“Handanovic dovrà dare ancora piene garanzie e molto dipenderà anche dal futuro del club. Che resti Suning con nuove risorse economiche o arrivi una nuova proprietà, bisognerà capire quale strategia adotterà la dirigenza per la porta:

avanti con Handanovic e un vice non ingombrante come Radu, oppure un investimento importante per affiancargli un altro titolare come Musso, Cragno, Meret, Gollini o Audero? Si vedrà“.