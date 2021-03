CdS – Gattuso spaventa Pirlo: la crescita del Napoli fa paura alla Juventus per lo scontro diretto e la Champions

Il 7 aprile all’Allianz Stadium si giocherà la gara tra Juventus e Napoli rinviata per ben due volte. Uno scontro diretto importantissimo per l’Europa, considerando la classifica attuale. Gli azzurri distano soltanto due punti dai bianconeri e nella gara di Torino potrebbe addirittura arrivare il sorpasso dei partenopei.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea la preoccupazione di Pirlo per la partita del 7 aprile, considerando il momento del Napoli. Quattro vittorie in cinque partite prima della sosta per i partenopei. Ed è proprio lo stato di forma degli azzurri che mette paura alla Juventus che non può permettersi assolutamente di non partecipare alla prossima edizione della Uefa Champions League.