Ex D.g. FIGC, Valentini: “A Bari devono essere grati ai De Laurentiis, ma una piazza così importante non può essere una succursale del Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonello Valentini, ex DG FIGC. Ecco quanto evidenziato:

“Le fasce d’età degli Under 18 e Under 17 sono due categorie fondamentali per scoprire nuovi talenti e accertare la crescita e la potenzialità di questi ragazzi, che si sono visti rubare già mesi notevoli. Rischiamo anche una dispersione sportiva: i ragazzi, mortificati, fermi e distratti potrebbero lasciare il calcio.

Bari? Situazione molto critica, la squadra non è una corazzata che qualcuno voleva vendere, i tifosi devono essere grati alla famiglia De Laurentiis per aver ripescato la società ma Bari non può essere considerata dai De Laurentiis una succursale del Napoli. Non c’è ancora una struttura radicata, non ha più il direttore sportivo. Queste cose non giovano né all’immagine della famiglia né all’obiettivo di andare in Serie B. I playoff saranno un’altra lotteria.

Sui social sono stato insultato da una persona perché mi sono permesso di paragonare la piazza di Napoli al Bari ma io non ho detto questo. Qualcuno mi deve spiegare perché l’Udinese può stare in Serie A e il Bari non deve aspirare ad avere un posto fisso del genere“.