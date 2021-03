SSC Napoli, report allenamento: Petagna e Lobotka tornano in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 1 dove ha svolto torello e lavoro aerobico. Successivamente la rosa si è spostata sul campo 3 dove è stata impegnata in seduta tecnica e lavoro tecnico-tattico suddiviso per reparti.

Chiusura con serie di partitine di calcetto con 4 squadre composte da 5 elementi, con l’integrazione di elementi del Settore Giovanile.

Petagna ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Lobotka ha svolto parte di lavoro in gruppo e parte in palestra.

