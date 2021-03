SKY, Marchetti: “Zaccagni? Nulla è già deciso. De Laurentiis ha chiamato Allegri, ma non è scattata la scintilla”

Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Di seguito quanto evidenziato:

“Mattia Zaccagni? Fin quando non si trova l’accordo, che ad oggi non è stato definito, c’è sempre la possibilità per altri di intromettersi. Il talento dell’Hellas piace al Napoli, le possibilità restano alte, ma nulla è già deciso”.

“De Laurentiis ha fatto delle chiacchierate con Massimiliano Allegri, si sono sentiti al telefono. Il presidente ama parlare con altri allenatori per capire come funzioni il calcio, ma tra Allegri e De Laurentiis non è scattata la scintilla. Per Allegri escluderei chiaramente le squadre di media classifica. Se avrà una reale opportunità di tornare in Italia, la coglierà”.