Fedele: “Sarri non ha il carisma di chi detta le regole, i ritorni non fanno mai bene”

Gaetano Fedele, agente FIFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Di seguito quanto evidenziato:

“Addio di Kalidou Koulibaly in estate? Uno dei pochissimi top player del Napoli attuali. Se pensi ai conti, devi venderlo adesso per non correre rischi, per evitare di ricadere nell’errore di Allan, andato via quando non aveva più voglia ed il suo valore era calato”.

“Prima di decidere chi vendere o chi comprare, dovresti però scegliere l’allenatore, che ti dovrebbe dire chi confermare e chi no. Un discorso così delicato, al momento, non può essere affrontato senza sapere chi siederà sulla panchina di Fuorigrotta”.

“Siamo l’Africa del calcio, ma siamo convinti di essere l’Olimpo. Abbiamo vizi da Beverly Hills, grande presunzione. Dobbiamo guardare ai grandi club stranieri, come il Manchester City”.

“Maurizio Sarri? Io sono contro i ritorni: non è mai come prima. L’ha dimostrato Marcello Lippi, che ha fallito in Nazionale dopo il Mondiale. Un ritorno non fa mai bene, come quando frequenti di nuovo la tua ex fidanzata: alla fine, vi lascerete lo stesso”.

“Sarri non ha il carisma di dire a De Laurentiis: ‘Vengo solo se posso decidere io cosa fare’. De Laurentiis lo vorrà comunque, ma perché gli serve un parafulmine. Col Napoli attuale, così com’è strutturato oggi, è già un miracolo arrivare in Champions League“.