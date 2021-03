Bargiggia rivela: “In caso di Champions, ADL andrà in pressing per la conferma di Gattuso. Due i possibili sostituti”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista di SportItalia. Ecco quanto evidenziato:

“Da quello che so, De Laurentiis ha già iniziato un’opera di riavvicinamento a Gattuso – ha detto Bargiggia a Radio Crc – dai segnali che ho colto, pare che in caso di qualificazione in Champions, il presidente del Napoli possa fare di tutto per trattenere Gattuso al Napoli. Al momento Rino ha fatto intendere di voler andare via, ma nel calcio tutto è possibile”.

Qualora le strade si dividessero, secondo Bargiggia “il tecnico ideale per sostituire Gattuso al Napoli è Juric. Nella lista c’è anche Simone Inzaghi, ma con l’attuale allenatore della Lazio in azzurro, De Laurentiis sarebbe costretto a rivoluzionare la squadra per favorire il cambio di modulo. Inzaghi gioca con il 3-5-2, per proporlo anche al Napoli servono i giocatori adatti. Gli atleti attualmente in rosa, invece calzano a pennello con il modo di intendere il calcio di Juric”.

Bargiggia ha anche commentato l’esclusione di Politano dalla Nazionale. “È l’unico errore che riconosco a Mancini – ha detto Bargiggia a Radio Crc – Però per le partite che contano, Politano avrà il tempo di rientrare nel giro”.