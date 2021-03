Repubblica – Inzaghi accetterebbe anche un triennale da 3 milioni: il suo gioco sarebbe ideale per esaltare Lozano e Osimhen

INZAGHI NAPOLI – La strada tra il Napoli e Gennaro Gattuso sembra destinata, in ogni modo, a dividersi a fine stagione. Anche se il tecnico dovesse raggiungere l’obiettivo Champions pare complicato pensare di vederlo ancora sulla panchina azzurra. Secondo l’edizione odierna di Repubblica Simone Inzaghi sarebbe in pole per sostituirlo:

INZAGHI PER ESALTARE OSIMHEN E LOZANO

“A Inzaghi starebbe bene anche un triennale da tre milioni, visto che alla Lazio ne guadagna poco più della metà. Ma De Laurentiis l’ha messo in pole pure perché è l’unico ad avere già fatto esperienza nella Champions League, a differenza dell’emergente Italiano (seguito a sua volta dal Napoli) e di Juric. Il gioco in profondità di lnzaghi sarebbe inoltre l’ideale per esaltare le caratteristiche di Osimhen e Lozano”.