Renica: “Se il Napoli non cresce e riflette su alcune cose si dovrà domandare perché non vince da tempo”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Renica, allenatore ed ex giocatore:

“Non ho un ricordo bello degli ultimi anni a Napoli, eravamo a vincere sempre prima e il nostro ciclo stava finendo e dispiaceva. La positività al doping di Maradona? Non è stato bello che Diego sia andato via in quel modo ma servirebbe una trasmissione a parte. Anche il fatto che Napoli nei momenti di difficoltà non si compatta…mi sembra che dopo tanti anni non sia cambiato nulla. Bisognerebbe fare una grossa riflessione per come crescere in tal senso, così come anche Roma.

Tentativo per trattenere Gattuso? Se mi sono fatto un’idea dell’uomo Gattuso sarà inutile, difficilmente tornerà sui suoi passi. Ripeto: Napoli se non cresce e riflette su certe cose si dovrà chiedere perché non vince qualcosa a livello di importante da tempo. Zona Champions? Il Napoli sta crescendo alla grande con il gioco e con alcuni giocatori che stanno bene fisicamente. La scommessa sarà mantenere e migliorare quanto fatto ultimamente, anche dal punto di vista mentale. A Napoli ci sono facili entusiasmi come facilità nel deprimersi. Bisogna tenere la barra dritta è lavorare. La partita con il Crotone sarà insidiosissima. Se la storia non viene ricordata non si cresce mai”.