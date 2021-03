Maggio e la delusione di Napoli-Crotone: “Nessun rapporto con Sarri, non l’ho più sentito”

Christian Maggio, ex capitano del Napoli ed attualmente calciatore del Lecce, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Il difensore italiano ha parlato del Napoli di Gattuso e del rapporto con Maurizio Sarri, sotto la cui gestione abbandonò Napoli dopo 10 anni.

“Impressioni sul Napoli? Stagione altalenante, erano partiti bene poi hanno avuto una serie di problemini che hanno fatto in modo si fermasse. Ma io conosco la piazza: nelle difficoltà non è facile venirne fuori. Sono contento perché nelle ultime partite Gattuso ha tranquillizzato tutti, e stanno arrivando i risultati. Il Napoli deve tornare in Champions.

Che idea si è fatto di Gattuso? Con Rino ho giocato insieme in nazionale, mi è sempre piaciuto. Ti carica sempre, qualche volta va fuori dalle righe ma ci sta, è il suo carattere. Dice sempre le cose come stanno, è onesto e sincero e questo per un giocatore è fondamentale.

A proposito di allenatori: con Sarri, dopo la mancata passerella d’onore nel 2018, in che rapporti è rimasto? Nessun rapporto. Da quel giorno a Crotone non ci siamo più sentiti. Abbiamo intrapreso strade diverse e siamo professionisti. Mi basta aver fatto il giro di campo con la mia famiglia. Al resto hanno pensato i napoletani che mi hanno riempito la vita di messaggi e di affetto. Vuol dire che qualcosa ho lasciato“.