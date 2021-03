GdS – Con Koulibaly e Maksimovic in uscita, il Napoli pensa a Milenkovic e Senesi per la difesa

CALCIOMERCATO NAPOLI – Non si parla solo del futuro della panchina azzurra per la prossima stagione ma anche quali saranno i cambiamenti in termini di rosa che il Napoli effettuerà. Gli azzurri potrebbero cedere pezzi importante, uno su tutti Kalidou Koulibaly. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela l’interesse partenopeo per due difensori centrali che eventualmente sostituirebbero il senegalese e Maksimovic:

MERCATO NAPOLI, DUE NOMI PER LA DIFESA

“Per sostituirlo si sta pensando a Nikola Milenkovic della Fiorentina il cui contratto è in scadenza a giugno 2022: con una ventina di milioni l’operazione si potrebbe concludere. Ma Cristiano Giuntoli sta pianificando anche un’altra trattativa per portare a Napoli il difensore argentino del Feyenoord, Marcos Senesi.

Il club olandese valuta il giocatore 15 milioni di euro. Se Koulibaly è una situazione in progress, l’addio di Nikola Maksimovic è scontato. Il difensore serbo non ha accettato il prolungamento del contratto che scadrà a giugno. La trattativa si è interrotta sull’aspetto economico, Maksimovic avrebbe voluto un robusto adeguamento dello stipendio attuale che è di 1,2 milioni di euro a stagione. Ma la risposta del club è stata negativa”.