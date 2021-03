Tuttosport: “De Laurentiis proverà a convincere Gattuso a restare prima di prendere altre decisioni”

L’edizione odierna di Tuttosport rivela che Aurelio De Laurentiis potrebbe cambiare seriamente il suo pensiero riguardo il futuro della panchina del Napoli e continuare con Gennaro Gattuso. Ecco quanto scrive il quotidiano:

“GATTUSO PUÒ RESTARE”

“Prima di prendere qualsiasi decisione, De Laurentiis proverà a convincere il coach calabrese a restare, quando la stagione starà per volgere al termine.

Ci riuscirà? Il patron è stato sempre molto persuasivo, ma nei confronti di allenatori che avevano meno personalità di Gattuso: per convincere Ringhio a restare non dovrà promettergli soldi in più oppure calciatori costosi, dovrà spiegare pubblicamente l’errore commesso in quella drammatica domenica pomeriggio del 24 gennaio”.