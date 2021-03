Rai – Sarri disponibile a tornare a Napoli: il tecnico ha fatto una confessione sulla Juventus!

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal”, è intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al prossimo allenatore del Napoli rivelando anche un retroscena su Sarri. Ecco quanto evidenziato:

“La notizia dell’ultima ora è che venerdì c’è stato l’ultimo contatto con l’entourage di Fonseca. Su Sarri non ci sono novità. Il Napoli non ha richiamato il tecnico dopo aver dato disponibilità alla panchina partenopea. Sarri si è confidato con due amici dicendo di aver sbagliato ad andare alla Juventus. Era convinto che l club il bianconero lo avrebbe seguito nel suo tentativo rivoluzionarlo, ma non lo ha mai accontentato come avrebbe voluto. Anche Vincenzo Italiano e Ivan Juric sono da tenere in considerazione visto che sono pallini del patron azzurro”.