Cm.it – Allegri e il ritorno in panchina: Roma e Napoli in pole, la Juve si defila

Che Massimiliano Allegri tornerà ad allenare è cosa ormai certa. Sono numerose le squadre che avrebbero già contattato il tecnico livornese in vista della prossima stagione, tra cui Roma e Napoli.

Questo è quanto riportato da calciomercato.it, secondo cui il club capitolino sarebbe quello più avanti per strappare il sì del mister. Resta il nodo del posizionamento della Roma a fine stagione, che comunque non è ritenuto dirimente per un eventuale accordo. Allegri ha dato disponibilità importante, ritiene la rosa della Roma già molto forte: potrebbero bastare 3-4 acquisti per completarla.

Il Napoli, però, non resta a guardare. Aurelio De Laurentiis non molla il pressing sull’ex allenatore della Juventus, il cui approdo in azzurro non sarebbe da escludere al verificarsi di determinate condizioni.

Proprio i bianconeri appaiono ad oggi ai margini tra le pretendenti: le parti sono d’accordo sul fatto che non c’è il desiderio di ritrovarsi.

Resistono altre due idee: il Real Madrid e la Premier League. Le merengues hanno fatto un sondaggio per un eventuale post Zidane, mentre in Inghilterra sono diverse le fascinazioni di alta classifica che, per il momento, non si sono tradotti in interessi concreti.