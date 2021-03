CdS: “Allegri-Napoli, contatti frequenti. L’allenatore ha chiesto più autonomia”

ALLEGRI NAPOLI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela contatti frequenti tra il Napoli e Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è tentato dagli azzurri e dalla Roma ma non è da escludere un possibile futuro come ct della nazionale italiana se l’Europeo non dovesse andar bene, riporta il quotidiano sportivo. Ecco quanto spiegato sul Napoli:

ALLEGRI NAPOLI, LE PRETESE DEL TECNICO

“Allegri ha avuto contatti frequenti anche con De Laurentiis. Anche qui, più che per la questione economica o l’eredità di un posto Champions, sono in ballo strategia e autonomia. Allegri lo pretende sul lavoro. Insomma il presidente dovrebbe essere meno “presente” così da consentire al tecnico di proseguire serenamente”.